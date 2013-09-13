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Kahveli Kek

Kahveli Kek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı kek un

2 adet yumurta

Bir su bardağından iki parmak eksik toz şeker

50 gram margarin

Yarım paket vanilin

Bir tutam tuz

1 çay kaşığı tarçın

1 çorba kaşığı ince çekilmiş badem

1 çorba kaşığı rendelenmiş bitter çikolata

Üzerine:

2 çorba kaşığı granül kahve

1 su bardağı ılık su

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Derin bir kasede oda sıcaklığında bekletilmiş yumurta ile tozş ekeri iyice çırpın. Margarin, vanilin, tuz ve tarçını ilave edip, çırpmaya devam edin. Hazır kek un, rendelenmiş çikolata ve bademi de ekleyip, bütün malzemeyi tahta bir kaşıkla iyice karıştırın. Harcı yağlanmış ve unlanmış küçük kek kalıplarına pay edin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Üzerlerine 1 su bardağı ılık suda erittiğiniz granül kahveyi gezdirin. Pudra şekeri serperek servis yapın.
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