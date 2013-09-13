Kahveli Kek

Derin bir kasede oda sıcaklığında bekletilmiş yumurta ile tozş ekeri iyice çırpın. Margarin, vanilin, tuz ve tarçını ilave edip, çırpmaya devam edin. Hazır kek un, rendelenmiş çikolata ve bademi de ekleyip, bütün malzemeyi tahta bir kaşıkla iyice karıştırın. Harcı yağlanmış ve unlanmış küçük kek kalıplarına pay edin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Üzerlerine 1 su bardağı ılık suda erittiğiniz granül kahveyi gezdirin. Pudra şekeri serperek servis yapın.