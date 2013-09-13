Kahveli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı kek un
2 adet yumurta
Bir su bardağından iki parmak eksik toz şeker
50 gram margarin
Yarım paket vanilin
Bir tutam tuz
1 çay kaşığı tarçın
1 çorba kaşığı ince çekilmiş badem
1 çorba kaşığı rendelenmiş bitter çikolata
Üzerine:
2 çorba kaşığı granül kahve
1 su bardağı ılık su
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Derin bir kasede oda sıcaklığında bekletilmiş yumurta ile tozş ekeri iyice çırpın. Margarin, vanilin, tuz ve tarçını ilave edip, çırpmaya devam edin. Hazır kek un, rendelenmiş çikolata ve bademi de ekleyip, bütün malzemeyi tahta bir kaşıkla iyice karıştırın. Harcı yağlanmış ve unlanmış küçük kek kalıplarına pay edin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Üzerlerine 1 su bardağı ılık suda erittiğiniz granül kahveyi gezdirin. Pudra şekeri serperek servis yapın.