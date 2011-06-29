Kahveli ve Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yumurta
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 kahve fincanı damla çikolata
1 kahve fincanı kakao
1 kahve fincanı nescafe
1 kahve fincanı konyak veya rom
Sos için: 2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata
YAPILIŞI
Yumurtaları toz şeker ile birlikte 3-4 dakika mikserle çırpın. Sıvı yağ ekleyip tekrar mikserleyin. Sütü ekleyin ve karıştırın. Kakao, nescafe, damla çikolata ve konyak veya romu ekleyin. Unu ve kabartma tozunu katıp tüm malzemeyi karıştırın. Karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50-60 dakika pişirin. Soğuması için bir kenarda bekletin. Sos için bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Eriyen çikolatayı kekin üzerine gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.