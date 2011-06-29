Kahveli ve Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları toz şeker ile birlikte 3-4 dakika mikserle çırpın. Sıvı yağ ekleyip tekrar mikserleyin. Sütü ekleyin ve karıştırın. Kakao, nescafe, damla çikolata ve konyak veya romu ekleyin. Unu ve kabartma tozunu katıp tüm malzemeyi karıştırın. Karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50-60 dakika pişirin. Soğuması için bir kenarda bekletin. Sos için bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Eriyen çikolatayı kekin üzerine gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.