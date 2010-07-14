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Sofra / Kekler / Kahveli Yılbaşı Keki

Kahveli Yılbaşı Keki

Kahveli Yılbaşı Keki
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı kek un

2 adet yumurta

Bir su bardağından iki parmak eksik tozşeker

50 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım paket vanilya

1 tutam tuz

1 çay kaşığı tarçın

1 çorba kaşığı ince çekilmiş badem

1 çorba kaşığı rendelenmiş bitter çikolata



Üzerine: 2 çorba kaşığı nescafe

1 su bardağı ılık su

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Derin bir kasede yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Tereyağı, zeytinyağı, vanilya, tuz ve tarçını ilave edip, çırpmaya devam edin. Kek un, rendelenmiş çikolata ve bademi de ekleyip, bütün malzemeyi tahta bir kaşıkla iyice karıştırın. Harcı yağlanmış ve unlanmış küçük kek kalıplarına pay edin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakikan pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Üzerlerine suda erittiğiniz nescafeyi gezdirin. Pudra şekeri serperek servis yapın.
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