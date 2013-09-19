Kajulu Muffinler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çay bardağı mısır yağı
1 su bardağı eritilmiş margarin
1 su bardağı yoğurt
2 adet yumurta
1 su bardağı çiğ kaju fıstığı
1 çay bardağı konserve mısır
1 adet küp doğranmış kırmızı biber
1 çay bardağı küp doğranmış hellim peyniri
1 çorba kaşığı toz şeker
Yarım demet dereotu
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Derin bir kaba mısır yağı, margarin, yoğurt ve yumurtayı koyun. Mikserle 2-3 dakika çırpın. İçine iri dövülmüş kaju fıstığı, mısır, kırmızı biber, hellim peyniri, toz şeker ve tuz katın. Kıyılmış dereotu ilave edin. En son elenmiş un ve kabartma tozu ekleyip, tüm malzemeyi karıştırın. Muffin kalıplarının içine yağlı kağıt kesip, yerleştirin. Kalıpların içine karışımdan ikişer çorba kaşığı koyun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra yağlı kağıtları çıkarın ve servis tabağına alın.