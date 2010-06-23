Kakaolu ve Çikolatalı Topkek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurtaları çırpın.Tozşeker ekleyip çırpmaya devam edin. Yoğurt ve sıvıyağ ilave edip, 1-

2 dakika daha çırpın. Elenmiş un, kabartma tozu, damla çikolata ve kakaoyu da kattıktan sonra tüm malzemeyi iyice karıştırın. Kakaolu karışımdan muffin kalıbının yarısına kadar koyun. Karışım bitene kadar işleme devam edin. Üzerlerine damla çikolata serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin.