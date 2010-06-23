DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Kakaolu ve Çikolatalı Topkek

Kakaolu ve Çikolatalı Topkek

Kakaolu ve Çikolatalı Topkek
  • 12 Adet
  • Pişirme: 30 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

2 kahve fincanı yoğurt

Yarım su bardağı sıvıyağ

İki buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

2-3 çorba kaşığı damla çikolata

2-3 çorba kaşığı kakao



Üzerine: Damla çikolata

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurtaları çırpın.Tozşeker ekleyip çırpmaya devam edin. Yoğurt ve sıvıyağ ilave edip, 1-
2 dakika daha çırpın. Elenmiş un, kabartma tozu, damla çikolata ve kakaoyu da kattıktan sonra tüm malzemeyi iyice karıştırın. Kakaolu karışımdan muffin kalıbının yarısına kadar koyun. Karışım bitene kadar işleme devam edin. Üzerlerine damla çikolata serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN