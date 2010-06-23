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Sofra / Kekler / Kakaolu Muffin

Kakaolu Muffin

Kakaolu Muffin
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet yumurta

2 su bardağı tozşeker

250 gram oda sıcaklığında margarin

1 su bardağı pirinç unu

1 su bardağı un

1 paket kakao

1 paket kabartma tozu



Üzerine: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Yumurtaları mikserle birlikte iyice çırpın. Toz şeker ile beraber çırpmaya devam edin. Margarini ekleyin. Pirinç unu, un, kakao ve kabartma tozunu ilave edin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin. Üzerine pudra şekeri serpin.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz muffinler sıcakken, üzerine soğuk süt gezdirebilirsiniz. Böylece ıslak kek gibi olacaktır.
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