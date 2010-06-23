Kakaolu Muffin

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet yumurta
2 su bardağı tozşeker
250 gram oda sıcaklığında margarin
1 su bardağı pirinç unu
1 su bardağı un
1 paket kakao
1 paket kabartma tozu
Üzerine: Pudra şekeri
YAPILIŞI
Yumurtaları mikserle birlikte iyice çırpın. Toz şeker ile beraber çırpmaya devam edin. Margarini ekleyin. Pirinç unu, un, kakao ve kabartma tozunu ilave edin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin. Üzerine pudra şekeri serpin.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz muffinler sıcakken, üzerine soğuk süt gezdirebilirsiniz. Böylece ıslak kek gibi olacaktır.