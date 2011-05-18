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Sofra / Kekler / Kakaolu Islak Kek

Kakaolu Islak Kek

Kakaolu Islak Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı margarin

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı zeytinyağı

7 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI

Öncelikle toz şeker ve yumurtaları 3-4 dakika çırpın. Süt, vanilya, margarin ve zeytinyağını ekleyip, çırpmaya devam edin. Kakaoyu da katıp, şöyle bir karıştırın. Bu malzemeden 1 su bardağı dolusu ayırın. Daha sonra un ve kabartma tozunu ekleyip, son kez karıştırın. Margarinle yağlanmış bir kek kalıbına, malzemeyi dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Keki fırından aldıktan sonra, önceden ayırdığınız 1 su bardağı sıvı malzemeyi kekin üzerine dökün. Soğuyunca, dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bir bıçak yardımı ile kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Servis yaparken, hindistancevizi ile süsleyebilirsiniz.
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