Kakaolu Islak Kek

Öncelikle toz şeker ve yumurtaları 3-4 dakika çırpın. Süt, vanilya, margarin ve zeytinyağını ekleyip, çırpmaya devam edin. Kakaoyu da katıp, şöyle bir karıştırın. Bu malzemeden 1 su bardağı dolusu ayırın. Daha sonra un ve kabartma tozunu ekleyip, son kez karıştırın. Margarinle yağlanmış bir kek kalıbına, malzemeyi dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Keki fırından aldıktan sonra, önceden ayırdığınız 1 su bardağı sıvı malzemeyi kekin üzerine dökün. Soğuyunca, dilimleyerek servis yapın.