Kakaolu Portakallı Kek

Kekun, kakao, kabartma tozu, oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı, yumurta ve toz şekeri mikserle çırpın. Portakalların kabuğunu rendeleyip ekleyin. Ardından yarım portakalı sıkıp suyunu ekleyin ve karıştırın. Kakaolu karışımı 22 cm çaplı yağlanmış kalıba yayın. 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkartıp enlemesine ikiye kesin. Kakaolu kek soğuyunca iki parçanın arasına portakal reçelini sürün. Üzerini diğer parça ile kapatın. Süslemek için sütü toz krem şanti ile çırpın. Kremayı krema torbasına alıp kekin üzerini süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.