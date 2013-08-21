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Kakaolu Portakallı Kek

Kakaolu Portakallı Kek
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet portakal

150 gram hazır kekun

2 çorba kaşığı kakao

Bir buçuk çay kaşığı kabartma tozu

150 gram tereyağı

3 adet yumurta

150 gram toz şeker

4-5 çorba kaşığı portakal reçeli

Süslemek için: 1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Kekun, kakao, kabartma tozu, oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı, yumurta ve toz şekeri mikserle çırpın. Portakalların kabuğunu rendeleyip ekleyin. Ardından yarım portakalı sıkıp suyunu ekleyin ve karıştırın. Kakaolu karışımı 22 cm çaplı yağlanmış kalıba yayın. 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkartıp enlemesine ikiye kesin. Kakaolu kek soğuyunca iki parçanın arasına portakal reçelini sürün. Üzerini diğer parça ile kapatın. Süslemek için sütü toz krem şanti ile çırpın. Kremayı krema torbasına alıp kekin üzerini süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.
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