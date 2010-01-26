Kakaolu Mini Kekler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram margarin
100 gram kakao
4 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı tozşeker
1 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 paket vanilya
Keklerin süslemesi için:
550 gram pudra şekeri
3 adet iri yumurtanın akı
Yarım tatlı kaşığı krem tartar
1 paket vanilya
YAPILIŞI
Margarini benmari usulü eritin. 100 gram kakao ile karıştırın. Kalan malzemeyi mikserle çırpın. Kakaolu karışımı ekleyin. Yapışmaması için, yağladığınız ve unladığınız küçük kalıplara hamuru dökün. 175 derecede ısıtılmış fırında 7-10 dakika pişirin. Tüm süsleme malzemesini 6-8 dakika mikserle çırpın. 1-2 damla limon suyu da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz gıda boyasıyla renklendirebilirsiniz. Krema sıkacağına koyarak, kekleri süsleyin.