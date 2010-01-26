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Kakaolu Mini Kekler

Kakaolu Mini Kekler
  • 50 Adet
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram margarin

100 gram kakao

4 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı tozşeker

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 paket vanilya

Keklerin süslemesi için:

550 gram pudra şekeri

3 adet iri yumurtanın akı

Yarım tatlı kaşığı krem tartar

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Margarini benmari usulü eritin. 100 gram kakao ile karıştırın. Kalan malzemeyi mikserle çırpın. Kakaolu karışımı ekleyin. Yapışmaması için, yağladığınız ve unladığınız küçük kalıplara hamuru dökün. 175 derecede ısıtılmış fırında 7-10 dakika pişirin. Tüm süsleme malzemesini 6-8 dakika mikserle çırpın. 1-2 damla limon suyu da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz gıda boyasıyla renklendirebilirsiniz. Krema sıkacağına koyarak, kekleri süsleyin.
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