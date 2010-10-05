Karamel Fıstıklı Brownie

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YAPILIŞI

Bir kabin içinde tereyağ hafifce eritilir icine bitter parçaları atılarak karıştırılır ve eritilir.

Ayrı bir kabin içerisinde yumurta ve seker karıştırılıp içine eritilmiş tereyağı ve çikolata karışımı ilave edilir.

Diğer malzemelerde eklenerek mikser ile iyice karıştırılır.

Karışım kek kalıbına konur ısıtılmış 170c fırında pişirilerek bi kenarda soğumaya bırakılır.

Ayrı bir kabin içinde seker hafif pembeleştirilir ,içerisine su,tereyağ ve krema konularak pişirilir.

Karamel rengi alip koyulaşınca icine fıstıklar atilir.



Soğumuş olan kekin kalıbının altına ve yanlarına folyo sarılarak üzerine karamel dokulur