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Sofra / Kekler / Karamelize Cevizli Kek

Karamelize Cevizli Kek

Karamelize Cevizli Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

Bir tutam tuz

2 çay kaşığı vanilya ekstratı

3 su bardağı un

Karamelize ceviz için:

1 su bardağı ceviz

2/3 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Hamur için yumurta ve toz şekeri derin bir kapta mikserle çırpın. Sıvı yağ ilave edip, çırpmaya devam edin. Yoğurt, kabartma tozu, karbonat, tuz, vanilya ekstratı ve unu katın. Tüm malzeme iyice özleşene kadar mikserle çırpın. Ortası delik bir kek kalıbını yağlayıp, unlayın ve fazla unu boşaltmak için kalıbı ters çevirip, silkeleyin. Hazırladığınız karışımın yarısını kalıba boşaltın. Karamelize ceviz için ceviz, toz şeker ve tarçını bir kaba alın. Şeker eriyip, karamelize olana kadar kısık ateşte pişirin. Cevizleri içinden alın ve kalıptaki karışımın içine aralıklarla koyun. Kalan karışımı üzerine boşaltın ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Ilındıktan sonra ters çevirip, kalıptan çıkarın. Üzerine pudra şekeri serpin ve dilimleyerek servis yapın
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