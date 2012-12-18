Karamelize edilmiş ananaslı ve kremalı kek

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MALZEMELER

Malzemeler;



3 yumurta



1 su bardağı süt



1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ



1 su bardağı toz şeker



4 çorba kaşığı hindistan cevizi



1 paket vanilya



1 paket kabartma tozu



2 su bardağı un



3 dilim ananas küp küp doğranmış







Üzeri için;



1 kutu konserve veya taze ananas



1 paket vanilya sosu



2 su bardağı süt











Karamelize için;



2 su bardağı şeker



yarım limon suyu



Sos kabına şekeri ve limon suyunu ekleyip karamelize edin.







Not:Karamelin yapılışını en son aşamaya bırakın bekletirseniz soğuduğu zaman donar.Sıcak iken kalıbın tabanına döküp üzerine hemen dilimli ananasları dizin ve hamuru dökün.







