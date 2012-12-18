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Karamelize edilmiş ananaslı ve kremalı kek

Karamelize edilmiş ananaslı ve kremalı kek
  • 15 Adet
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MALZEMELER

Malzemeler;

3 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

4 çorba kaşığı hindistan cevizi

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

3 dilim ananas küp küp doğranmış



Üzeri için;

1 kutu konserve veya taze ananas

1 paket vanilya sosu

2 su bardağı süt





Karamelize için;

2 su bardağı şeker

yarım limon suyu

Sos kabına şekeri ve limon suyunu ekleyip karamelize edin.



Not:Karamelin yapılışını en son aşamaya bırakın bekletirseniz soğuduğu zaman donar.Sıcak iken kalıbın tabanına döküp üzerine hemen dilimli ananasları dizin ve hamuru dökün.



YAPILIŞI

Yapılışı;
Önce yumurta ve şekeri iyice çırpın.
Sırayla süt, sıvı yağ ve hindistan cevizi ekleyip çırpmaya devam edin.
En son kuru malzemeleri ilave edin.
Küp küp doğranmış ananasları ilave edip karıştırın.
Yağlı kağıt serilmiş kilitlenebilir kalıba sıcak karameli dökün.
Dilimli ananasları dizin ve üzerine hemen hamuru dökün.
170 derece fırında pişirin üzeri çabuk kızarırsa folyo kağıdı ile üzerini kapatın.
Kek pişip ılıdıktan sonra servis kabına kalıptan ters çevirin.

PÜF NOKTASI

Not:Karamelin yapılışını en son aşamaya bırakın bekletirseniz soğuduğu zaman donar.Sıcak iken kalıbın tabanına döküp üzerine hemen dilimli ananasları dizin ve hamuru dökün.
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