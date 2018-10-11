Karamelli Brownie

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek hamuru için tereyağını bir sos tenceresine alın ve ocağı en kısık ateşte açın. Tereyağı eriyince ocaktan alıp içine küçük parçalar halinde kırdığınız çikolatayı ekleyin. Çikolataları yakmamaya dikkat ederek hızlıca karıştırarak eritin. İçine toz şeker ve esmer şeker ekleyip karıştırın. Daha sonra kakao ve tuzu katıp karıştırmaya devam edin. Yumurtaları birer birer ekleyin. Her yumurtayı ekledikten sonra 1-2 dakika kadar spatula veya tel çırpıcı ile karıştırın. 3 yumurtayı da bu şekilde ekledikten sonra azar azar unu ekleyin. Homojen bir karışım olana kadar karıştırın. 2 Karışımı içine pişirme kağıdı serilmiş bir fırın kabına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin ve fırından alın. 3 Karamel sos için şekeri yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, orta ateşte amber rengi alana dek pişirin. Üzerine yavaşça tereyağı, tuz ve kremayı ekleyip hızlıca karıştırın. Altını kapatıp brownie'nin üzerine dökün. Soğuyunca dilediğiniz şekilde dilimleyip servis yapın.