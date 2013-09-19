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Sofra / Kekler / Karışık Otlu ve Kayısılı Kek

Karışık Otlu ve Kayısılı Kek

Karışık Otlu ve Kayısılı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet ince kıyılmış taze soğan

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2'şer su bardağı ince kıyılmış radika, labada,

ebegümeci, semizotu, pazı, ıspanak

4 adet kuru kayısı

3 çorba kaşığı iç ceviz

2 çorba kaşığı krema

5 adet yumurta

3 çorba kaşığı mısır unu

4 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

4 su bardağı galeta unu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Zeytinyağını geniş bir tavaya alıp, yemeklik doğradığınız soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine kıyılmış otları ilave edin ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. İnce kıyılmış kuru kayısı, dövülmüş ceviz, krema, tuz ve karabiber ilave edip ocaktan alın. Soğuduktan sora çırpılmış yumurta, mısır unu ve kaşar peynirini ekleyin. Yuvarlak bir kek kalıbı ya da bir fırın kabını yağlayın. Tabanını ve yanlarını kaplayacak şekilde 2 su bardağı galeta ununu kaba serpin. Otlu karışımı kalıba döküp düzeltin. Üzerine de 2 su bardağı galeta unu dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Ebegümeci, radika ve labadayı semt pazarlarında bulabilirsiniz.
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