Karışık Otlu ve Kayısılı Kek

Zeytinyağını geniş bir tavaya alıp, yemeklik doğradığınız soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine kıyılmış otları ilave edin ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. İnce kıyılmış kuru kayısı, dövülmüş ceviz, krema, tuz ve karabiber ilave edip ocaktan alın. Soğuduktan sora çırpılmış yumurta, mısır unu ve kaşar peynirini ekleyin. Yuvarlak bir kek kalıbı ya da bir fırın kabını yağlayın. Tabanını ve yanlarını kaplayacak şekilde 2 su bardağı galeta ununu kaba serpin. Otlu karışımı kalıba döküp düzeltin. Üzerine de 2 su bardağı galeta unu dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.