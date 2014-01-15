Kaşar Peynirli Puding

Sofra Tarifi

4 çorba kaşığı tereyağı 6 çorba kaşığı un 3 su bardağı süt 4 adet yumurta Yeteri kadar tuz Yeteri kadar karabiber Bir tutam rendelenmiş muskat 1 çay kaşığı karbonat 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri Yarım demet maydanoz 1 çorba kaşığı galeta unu

YAPILIŞI

Tencerede tereyağı eritin. Unu ekleyip yağda kavurun. 3-4 dakika sonra yavaş yavaş sütü ilave edin. Karıştırıp, koyulaşınca ocakta alın. Hazırladığınız bu sosa önce 4 adet yumurtanın sarısını, tuz, karabiber, bir tutam muskat, karbonat ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin. Ayrı bir yerde kar haline getirdiğiniz yumurta aklarını da sosa katın. En son ince kıyılmış maydanozu ekleyip, iyice çırpın. Fırın kabını yağlayın. Ardından fırın kabına galeta ununu serpin. Hazırladığınız karışımı kaba dökün. İçi su dolu bir tepsiye fırın kabını oturtun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 1 saat pişirin. Dilimleyerek servis yapın.