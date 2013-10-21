Kayısılı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki yumurtaları ve toz şekeri çırpın. Süt ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilya ve kabartma tozu ilave edip karıştırın. Fındığı un haline gelmeden önceki aşamaya kadar blenderden geçirip karışıma ekleyin. Un ilave edip karıştırın. Hamuru 20x25 cm ebadındaki yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Üzerine ikiye bölünüp çekirdekleri ayıklanmış kayısıları yerleştirin.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.