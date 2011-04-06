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Kayısılı Kek Dilimleri

Kayısılı Kek Dilimleri
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 paket bitter çikolata

250 gram margarin

5 adet yumurta

4 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı un

1 su bardağı toz badem

1 çay kaşığı kabartma tozu

250 gram kayısı

YAPILIŞI

Margarin ve çikolatayı ısıya dayanıklı cam bir kaseye alıp benmari usulü eritin. Yumurta ve toz şekeri mikserleyin. Un, kabartma tozu, badem ve eriyen margarin ve çikolatayı sırayla şekerli yumurtaya ekleyin. Kayısıları bölüp çekirdeklerini çıkartın. 23 cm'lik kalıbı yağlayın. Kayısıları kalıbın dibine sıralayın. Üzerine hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40- 45 dakika kadar pişirin.
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