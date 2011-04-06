Kayısılı Muffin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İlk olarak margarini eritip soğumaya bırakın. Çikolatayı rendeleyin. Derin bir kapta toz badem, toz şeker ve unu karıştırın. Yumurta aklarını cam veya porselen bir kapta kar halini alana kadar mikserleyin. Yumurta aklarını, soğuyan yağı ve çikolatayı toz karışıma ekleyip karıştırın. Muffin kalıplarını yağlayın. Hamuru kalıplara paylaştırın. Her kalıbın içindeki hamurun ortasına çekirdeği çıkartılmış yarım kayısı yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıplardan çıkartıp servis yapın.