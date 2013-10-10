Kayısılı ve Erikli Kek

Üzerine kararmalarını önlemek için limon suyu sıkarak kenara alın. Margarin ve toz şekeri bir kaba alıp

krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Üzerine yumurta, süt, vanilya, rendelenmiş limon kabuğu, küp

doğranmış kayısı ve mürdüm eriklerini ekleyip karıştırın. Kabartma tozu ve unu karıştırıp harca ekleyin. Hazırladığınız hamuru yuvarlak bir kalıba dökün. Ayırdığınız mürdüm erikleri ve kayısıları

ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın. Kalıba aldığınız kekin üzerine meyveleri yerleştirin. Kalıbın kenar kısmına ince bir şerit halinde kıyılmış antepfıstığı serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın. Dilimleyerek servis yapın.

Kayısıların 4, mürdüm eriklerinin 3 tanesini kenara ayırın. Kalanların çekirdeklerini çıkarıp küp doğrayın.