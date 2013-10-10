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Kayısılı ve Erikli Kek

Kayısılı ve Erikli Kek
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet kayısı

10 adet mürdüm eriği

2 çorba kaşığı limon suyu

Yarım paket margarin

1 su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

1 paket vanilya

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 paket kabartma tozu

İki buçuk su bardağı un

2 çorba kaşığı kıyılmış antepfıstığı

YAPILIŞI

Kayısıların 4, mürdüm eriklerinin 3 tanesini kenara ayırın. Kalanların çekirdeklerini çıkarıp küp doğrayın.
Üzerine kararmalarını önlemek için limon suyu sıkarak kenara alın. Margarin ve toz şekeri bir kaba alıp
krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Üzerine yumurta, süt, vanilya, rendelenmiş limon kabuğu, küp
doğranmış kayısı ve mürdüm eriklerini ekleyip karıştırın. Kabartma tozu ve unu karıştırıp harca ekleyin. Hazırladığınız hamuru yuvarlak bir kalıba dökün. Ayırdığınız mürdüm erikleri ve kayısıları
ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın. Kalıba aldığınız kekin üzerine meyveleri yerleştirin. Kalıbın kenar kısmına ince bir şerit halinde kıyılmış antepfıstığı serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın. Dilimleyerek servis yapın.
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