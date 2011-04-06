Kayısılı ve Fındıklı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İlk olarak alt hamur için, yumurtaların sarı ve aklarını ayırın. Oda sıcaklığındaki margarini, toz şeker, vanilya ve yumurta sarılarıyla birlikte bir kaba alıp krema görüntüsü alana kadar çırpın. Yumurta aklarını başka bir kapta kar gibi olana kadar mikserleyin. Kabartma tozu ve unu, ilk karışıma katıp iyice yedirin. Yumurta akını da ekleyip sadece karıştırın. 25x25 çaplı kalıbı yağlı kağıt ile kaplayın. Hamuru kalıba döküp üzerine ikiye bölünüp çekirdekleri çıkartılmış yarım kayısıları dizin. Üst hamur için un, toz şeker, fındık, tarçın ve eritilmiş margarini karıştırın. Kalıptaki kayısıların üzerine bu hamuru döşeyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Kalıpta soğuttuktan sonra dilimleyerek servis yapın.