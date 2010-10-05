Kayısılı Muffin

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YAPILIŞI

-Yumurta ve toz şeker köpürene kadar iyice çırpılır.



-Meyve suyu,yoğurt ve sıvıyağ eklenip çırpmaya devam edilir.



-Tüm toz malzemeler kir kapta harmanlanarak eklenir.



-Un azar azar eklenip kek hamuru hazırlanır.



-En son kayısılar biraz unlanarak eklenip spatula ile karıştırılır.



-Muffin kalıplarına kek hamuru pay edilir.



-Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirilip soğutulur.



-Bu arada sıvı krema iyice yoğunlaşana kadar mikserle çırpılıp muffınlerin üstüne sıkılır.Ortalarına kiraz şekeri konularak servis yapılır.



AFİYET ŞEKER OLSUN...