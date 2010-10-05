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Kayısılı Muffin

Kayısılı Muffin
  • Zorluk Derecesi: Orta
Üye Tarifi

MALZEMELER

24 adet muffin için



3 adet yumurta



1 su bardağı toz şeker



1 su bardağı yoğurt



Yarım su bardağı sıvıyağ



1 paket toz vanilyalı puding



1 su bardağı kayısı suyu



1 paket kabartma tozu



1 paket vanilya



1 su bardağı minik doğranmış kayısı



Aldığı kadar un



ÜSTÜ İÇİN



Çırpılmış krema



Kiraz şekeri

YAPILIŞI

-Yumurta ve toz şeker köpürene kadar iyice çırpılır.

-Meyve suyu,yoğurt ve sıvıyağ eklenip çırpmaya devam edilir.

-Tüm toz malzemeler kir kapta harmanlanarak eklenir.

-Un azar azar eklenip kek hamuru hazırlanır.

-En son kayısılar biraz unlanarak eklenip spatula ile karıştırılır.

-Muffin kalıplarına kek hamuru pay edilir.

-Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirilip soğutulur.

-Bu arada sıvı krema iyice yoğunlaşana kadar mikserle çırpılıp muffınlerin üstüne sıkılır.Ortalarına kiraz şekeri konularak servis yapılır.

AFİYET ŞEKER OLSUN...

PÜF NOKTASI

Ben ikramlar için muffın tercih ediyorum.Görsel olarak daha güzel olduğuna inanıyorum.
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