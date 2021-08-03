Kek Aşkına!

KEK YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Tatlı-tuzlu kek yaparken ayçiçeği yağı yerine zeytinyağı ya da fındık yağı kullanabilirsiniz. Veya bu yağ çeşitlerinden bir harman oluşturup keklerinizin harcında kullanabilirsiniz.

Kekin yapımında kullandığınız bütün malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat edin. Yumurtanın sarısı ve akı ayrı kullanılacaksa yumurtalar soğukken ayırın.

Doğru ebatta kalıp kullanmak çok önemlidir. Eğer olması gerekenden küçük bir kalıp kullanırsanız kek taşar veya içi pişmez. Büyük kalıp kullanırsanız da istediğiniz dokuyu yakalayamazsınız. Kalıbın kalitesi ve rengi de çok önemlidir. Kek yaparken ince metal ve koyu renkli kalıp kullanmayın. Koyu renkli kalıplar ısıyı daha çok çeker. Kekin rengi erken koyulaşır ve kek istenilen kıvamda pişmez.

Reçetede yağ ve şekeri krema kıvamına gelene kadar karıştırın diyorsa oda ısısındaki yağ ve şekeri en az 4- 5 dakika mikserin orta devrinde karıştırın. Ara ara mikseri durdurup kenarda ve tabanda karışmayan malzemeyi bir spatula yardımıyla sıyırın ve karıştırmaya devam edin. Reçete yumurta ve şekeri karıştırın diyorsa en az 5 dakika rengi açılıp hacim kazanana kadar karıştırmanız yeterli. Fırın ısısı ve pişirme süresi çok önemlidir. Verilen süreler ortalama pişirme süreleridir. Eğer fırınınız normalden fazla ısınıyorsa iyi bir gözlemci olmanız gerekir. Verilen süre dolmadan 5-6 dakika öncesinden mutlaka kontrol edin.

Malzeme sırası çok önemlidir. Reçeteyi birebir uygulayın. Ortası delikli bir kek kalıbı veya kıvrımları olan bir kalıp kullanıyorsanız yumuşatılmış tereyağı ile kalıbın her tarafını yağlayın. Bunu yaparken fırça kullanın, kalıbın her tarafına un serpin ve kalıbı ters çevirip vurarak unun fazlasını silkeleyin. Kekin pişirme süresi dolmadan 5 dakika önce kürdan kontrolü yapmayı unutmayın. Kekin tam ortasına kürdan batırın eğer temiz çıkıyorsa keki fırından alın. Kek pişerken fırın kapağını ilk 20 dakika kesinlikle açmayın. Kek piştikten sonra kalıbı soğutma teline alın ve en az 10 dakika bekletin. Sonra kalıbı ters çevirip çıkarın. Gerekirse kenarlarını ince bıçakla sıyırın.