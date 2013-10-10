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Kepekli Havuç Keki

Kepekli Havuç Keki
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı margarin

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

3 su bardağı rendelenmiş havuç

2 çorba kaşığı kuru üzüm

1 dilim ezilmiş ananas

1 su bardağı kepekli un

1+1/4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çorba kaşığı pudra şeker

YAPILIŞI

Margarin, toz şeker ve yumurtaları geniş bir kaba alıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Üzerine rendelenmiş havuç, kuru üzüm ve ezilmiş ananası ilave edin. Kepekli unla buğday ununu harmanlayıp kabartma tozu ile karıştırdıktan sonra harca ekleyin. Yağlayıp unladığınız kare bir kalıba hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra ters çevirip çıkarın. Üzerine
pudra şekeri dökerek servis yapın.
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