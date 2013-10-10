Kepekli Havuç Keki

pudra şekeri dökerek servis yapın.

Margarin, toz şeker ve yumurtaları geniş bir kaba alıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Üzerine rendelenmiş havuç, kuru üzüm ve ezilmiş ananası ilave edin. Kepekli unla buğday ununu harmanlayıp kabartma tozu ile karıştırdıktan sonra harca ekleyin. Yağlayıp unladığınız kare bir kalıba hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra ters çevirip çıkarın. Üzerine