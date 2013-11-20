DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Kepekli Muffin

Kepekli Muffin

Kepekli Muffin
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram (4 çorba kaşığı) tereyağı

1 su bardağı un (un az gelirse miktarını artırabilirsiniz)

Yarım su bardağı esmer un

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

1 tatlı kaşığı tarçın

4 çorba kaşığı kepek

75 gram kuru üzüm

7-8 çorba kaşığı esmer şeker

1 adet yumurta

2 su bardağı süt

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

Fırını önceden 200 derecede ısıtıp, muffin kaplarının içini yağlayın ya da içlerine kağıt kalıp yerleştirin. Yağı hafif ateşte eritin. Bir kap içine beyaz ve esmer un, kabartma tozu, tuz ve tarçını birlikte eleyin. Karışıma kepek, üzüm ve esmer şekeri ilave edip karıştırın. Bir başka kasede, yumurta, süt, limon suyunu ve erimiş yağı karıştırın. Bu karışımı kuru malzemelerin üzerine ilave edin. Karıştırma işlemini yalnızca kuru malzeme nemlenene kadar yapmaya ve hamurun yumuşak olmasına dikkat edin (hamur homojen bir hal almamalıdır). Muffin kalıplarının 3/4'ünü doldurun ve 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak ya da soğumuş olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN