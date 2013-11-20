Kepekli Muffin

Sofra Tarifi
MALZEMELER
50 gram (4 çorba kaşığı) tereyağı
1 su bardağı un (un az gelirse miktarını artırabilirsiniz)
Yarım su bardağı esmer un
1 paket kabartma tozu
1 tutam tuz
1 tatlı kaşığı tarçın
4 çorba kaşığı kepek
75 gram kuru üzüm
7-8 çorba kaşığı esmer şeker
1 adet yumurta
2 su bardağı süt
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI
Fırını önceden 200 derecede ısıtıp, muffin kaplarının içini yağlayın ya da içlerine kağıt kalıp yerleştirin. Yağı hafif ateşte eritin. Bir kap içine beyaz ve esmer un, kabartma tozu, tuz ve tarçını birlikte eleyin. Karışıma kepek, üzüm ve esmer şekeri ilave edip karıştırın. Bir başka kasede, yumurta, süt, limon suyunu ve erimiş yağı karıştırın. Bu karışımı kuru malzemelerin üzerine ilave edin. Karıştırma işlemini yalnızca kuru malzeme nemlenene kadar yapmaya ve hamurun yumuşak olmasına dikkat edin (hamur homojen bir hal almamalıdır). Muffin kalıplarının 3/4'ünü doldurun ve 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak ya da soğumuş olarak servis yapın.