Kepekli Muffin

Fırını önceden 200 derecede ısıtıp, muffin kaplarının içini yağlayın ya da içlerine kağıt kalıp yerleştirin. Yağı hafif ateşte eritin. Bir kap içine beyaz ve esmer un, kabartma tozu, tuz ve tarçını birlikte eleyin. Karışıma kepek, üzüm ve esmer şekeri ilave edip karıştırın. Bir başka kasede, yumurta, süt, limon suyunu ve erimiş yağı karıştırın. Bu karışımı kuru malzemelerin üzerine ilave edin. Karıştırma işlemini yalnızca kuru malzeme nemlenene kadar yapmaya ve hamurun yumuşak olmasına dikkat edin (hamur homojen bir hal almamalıdır). Muffin kalıplarının 3/4'ünü doldurun ve 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak ya da soğumuş olarak servis yapın.