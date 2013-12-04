Kestaneli Havuçlu Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet haşlanmış kestane
1 adet rendelenmiş havuç
3 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
3 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
1 çay bardağı kıyılmış ceviz
Yarım çay bardağı doğranmış antepfıstığı
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI
Yumurtaları derin bir kaba kırın. Üzerine toz şeker ekleyip çırpın. Süt, sıvı yağ ve un ilave edip, boza kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin. Karışım boza kıvamına gelince kestane, rendelenmiş portakal kabuğu, ceviz ve antepfıstığının yarısını ekleyip, karıştırın. Vanilya, kabartma tozu ve limon suyunu katıp karıştırdıktan sonra kalan kestane, rendelenmiş portakal kabuğu, ceviz, antepfıstığı ile havucu ilave edin. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırdıktan sonra yağlanmış kek kalıbına boşaltın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, ılık olarak servis yapın.