Kestaneli Havuçlu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kaba kırın. Üzerine toz şeker ekleyip çırpın. Süt, sıvı yağ ve un ilave edip, boza kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin. Karışım boza kıvamına gelince kestane, rendelenmiş portakal kabuğu, ceviz ve antepfıstığının yarısını ekleyip, karıştırın. Vanilya, kabartma tozu ve limon suyunu katıp karıştırdıktan sonra kalan kestane, rendelenmiş portakal kabuğu, ceviz, antepfıstığı ile havucu ilave edin. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırdıktan sonra yağlanmış kek kalıbına boşaltın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, ılık olarak servis yapın.