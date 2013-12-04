DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Kestaneli Havuçlu Kek

Kestaneli Havuçlu Kek

Kestaneli Havuçlu Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet haşlanmış kestane

1 adet rendelenmiş havuç

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 çay bardağı kıyılmış ceviz

Yarım çay bardağı doğranmış antepfıstığı

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kaba kırın. Üzerine toz şeker ekleyip çırpın. Süt, sıvı yağ ve un ilave edip, boza kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin. Karışım boza kıvamına gelince kestane, rendelenmiş portakal kabuğu, ceviz ve antepfıstığının yarısını ekleyip, karıştırın. Vanilya, kabartma tozu ve limon suyunu katıp karıştırdıktan sonra kalan kestane, rendelenmiş portakal kabuğu, ceviz, antepfıstığı ile havucu ilave edin. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırdıktan sonra yağlanmış kek kalıbına boşaltın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, ılık olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN