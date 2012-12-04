Kestaneli Küçük Kekler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pudra şekeri ve bademi birlikte mutfak robotundan geçirip un haline getirdikten sonra, derin bir kaba alın. Yumurta sarısı, toz şeker, kakao ve kestane püresi ekleyip çırpın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla birlikte, cam bir kapta, kar haline gelene dek çırpıp, bademli karışıma ekleyin. Kabartma tozunu ilave edip, unu eleyin. Çikolatayı ilave edip karıştırın. Kağıt kek kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Üzeri için benmari usulü eritilmiş çikolatayı krema ile karıştırıp, her kekin üzerine 1 tatlı kaşığı dökün. Közlenmiş kestane ile süsleyip servis yapın.