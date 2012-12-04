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Kestaneli Küçük Kekler

Kestaneli Küçük Kekler
  • 30 Adet
  • Pişirme: 25 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı kestane püresi

1 su bardağı+2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı+2 çorba kaşığı badem

3 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı tepeleme kakao

6 adet yumurtanın akı

Bir tutam tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım su bardağı un

60 gram kıyılmış bitter çikolata





Üzeri için:

30 adet közlenmiş kestane

1 paket (80 gram) bitter çikolata

Yarım su bardağı krema


YAPILIŞI

Pudra şekeri ve bademi birlikte mutfak robotundan geçirip un haline getirdikten sonra, derin bir kaba alın. Yumurta sarısı, toz şeker, kakao ve kestane püresi ekleyip çırpın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla birlikte, cam bir kapta, kar haline gelene dek çırpıp, bademli karışıma ekleyin. Kabartma tozunu ilave edip, unu eleyin. Çikolatayı ilave edip karıştırın. Kağıt kek kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Üzeri için benmari usulü eritilmiş çikolatayı krema ile karıştırıp, her kekin üzerine 1 tatlı kaşığı dökün. Közlenmiş kestane ile süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kekleri pişirirken, içlerinin hafif ıslak kalmasına dikkat edin.
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