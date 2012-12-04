Kestaneli Küçük Kekler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı kestane püresi
1 su bardağı+2 çorba kaşığı pudra şekeri
1 su bardağı+2 çorba kaşığı badem
3 adet yumurta sarısı
2 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı tepeleme kakao
6 adet yumurtanın akı
Bir tutam tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu
Yarım su bardağı un
60 gram kıyılmış bitter çikolata
Üzeri için:
30 adet közlenmiş kestane
1 paket (80 gram) bitter çikolata
Yarım su bardağı krema
YAPILIŞI
Pudra şekeri ve bademi birlikte mutfak robotundan geçirip un haline getirdikten sonra, derin bir kaba alın. Yumurta sarısı, toz şeker, kakao ve kestane püresi ekleyip çırpın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla birlikte, cam bir kapta, kar haline gelene dek çırpıp, bademli karışıma ekleyin. Kabartma tozunu ilave edip, unu eleyin. Çikolatayı ilave edip karıştırın. Kağıt kek kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Üzeri için benmari usulü eritilmiş çikolatayı krema ile karıştırıp, her kekin üzerine 1 tatlı kaşığı dökün. Közlenmiş kestane ile süsleyip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kekleri pişirirken, içlerinin hafif ıslak kalmasına dikkat edin.