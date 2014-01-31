Kiraz Şekerlemeli Kum Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu ve kabartma tozunu eleyin. Robota alın. Üzerine küp doğranmış margarin, toz şeker ve oda sıcaklığındaki yumurtaları ekleyin. 1 dakika kadar karıştırın. Yıkanıp ayıklanmış kuru üzümleri ve kiraz şekerlemelerini ekleyip karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Keki fırından çıkarıp, içini çekmesi için 5 dakika bekletin. Kalıptan aldıktan sonra, bir telin üzerinde soğutun. Dilimleyerek, kirazla servis yapın.