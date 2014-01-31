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Sofra / Kekler / Kiraz Şekerlemeli Kum Kek

Kiraz Şekerlemeli Kum Kek

Kiraz Şekerlemeli Kum Kek
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 kahve fincanı un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

125 gram kiraz şekerlemesi

175 gram margarin

1 su bardağından biraz az toz şeker

3 adet yumurta

100 gram kuru üzüm

Üzerine:

Kiraz

YAPILIŞI

Unu ve kabartma tozunu eleyin. Robota alın. Üzerine küp doğranmış margarin, toz şeker ve oda sıcaklığındaki yumurtaları ekleyin. 1 dakika kadar karıştırın. Yıkanıp ayıklanmış kuru üzümleri ve kiraz şekerlemelerini ekleyip karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Keki fırından çıkarıp, içini çekmesi için 5 dakika bekletin. Kalıptan aldıktan sonra, bir telin üzerinde soğutun. Dilimleyerek, kirazla servis yapın.
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