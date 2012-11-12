Kirazlı Muffin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve esmer şekeri 5 dakika mikserle çırpın. Yumurtaları ekleyip, 5 dakika daha çırpın. Ayrı bir yerde un ve kabartma tozunu karıştırıp, tereyağlı karışıma ilave edin. Mikserle 2-3 dakika çırpın. Kirazların çekirdeklerini çıkarın. 200 gram kiraz ve muzu püre haline getirip, karışıma ekleyin. Kalan kirazları üzerine ilave edin. Muffin kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (mufinlere bir kürdan batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Üzeri için jelatini suda eritin. Fırça yardımıyla muffinlerin üzerine sürün. Jelatin donduktan sonra servis yapın.