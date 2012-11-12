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Kirazlı Muffin

Kirazlı Muffin
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram kiraz

240 gram tereyağı

1 su bardağı esmer şeker

3 adet yumurta

3 su bardağı un

25 gram kabartma tozu

150 gram muz



Üzeri için: 1 adet yaprak jelatin

Bir buçuk çorba kaşığı soğuk su

YAPILIŞI

Tereyağı ve esmer şekeri 5 dakika mikserle çırpın. Yumurtaları ekleyip, 5 dakika daha çırpın. Ayrı bir yerde un ve kabartma tozunu karıştırıp, tereyağlı karışıma ilave edin. Mikserle 2-3 dakika çırpın. Kirazların çekirdeklerini çıkarın. 200 gram kiraz ve muzu püre haline getirip, karışıma ekleyin. Kalan kirazları üzerine ilave edin. Muffin kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (mufinlere bir kürdan batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Üzeri için jelatini suda eritin. Fırça yardımıyla muffinlerin üzerine sürün. Jelatin donduktan sonra servis yapın.
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