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Sofra / Kekler / Kirazlı Pankek

Kirazlı Pankek

Kirazlı Pankek
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Bir tutam tuz

1 çay kaşığı vanilya

İki su bardağından iki parmak

eksik un, sıvı yağ

Sosu için:

2 su bardağı kiraz suyu

2 çorba kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı buğday nişastası

Servis için:

1 veya 2 top vanilyalı dondurma

3-4 adet kiraz

YAPILIŞI

Yumurtaları toz şeker ve sütle iyice çırpın. Tuz, vanilya, ardından unu ilave edin. Mayalanmış boza kıvamında hamur elde edene kadar karıştırın. Teflon tavaya sıvı yağ ekleyerek kızdırın. Sıvı yağ iyice kızdığında hamurdan bir kahve fincanı alarak tavaya dökün (pankekin kalınlığı ortalama 10 cm olmalı). İki tarafı da kızaracak şekilde tersyüz ederek kızartın. Tüm hamuru aynı şekilde hazırlayın.

Kiraz suyunu toz şeker ile iyice karıştırın. Toz şeker eridiğinde nişastayı ekleyerek karıştırmaya devam edin. Pankeklerin arasına bu karışımı sürerek dondurmayla servis yapın.

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