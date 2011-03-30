Kirazlı Pankek

Yumurtaları toz şeker ve sütle iyice çırpın. Tuz, vanilya, ardından unu ilave edin. Mayalanmış boza kıvamında hamur elde edene kadar karıştırın. Teflon tavaya sıvı yağ ekleyerek kızdırın. Sıvı yağ iyice kızdığında hamurdan bir kahve fincanı alarak tavaya dökün (pankekin kalınlığı ortalama 10 cm olmalı). İki tarafı da kızaracak şekilde tersyüz ederek kızartın. Tüm hamuru aynı şekilde hazırlayın.

Kiraz suyunu toz şeker ile iyice karıştırın. Toz şeker eridiğinde nişastayı ekleyerek karıştırmaya devam edin. Pankeklerin arasına bu karışımı sürerek dondurmayla servis yapın.