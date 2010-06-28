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Sofra / Kekler / Kirazlı Kek

Kirazlı Kek

Kirazlı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram kiraz

160 gram beyaz çikolata

3 adet yumurta

2 su bardağı tozşeker

1'er su bardağı yoğurt ve sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağından iki parmak fazla un

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Ayrı bir yerde yumurtaları toz şeker ile çırpın. Üzerine, arada karıştırarak yoğurt, sıvıyağ, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Un katıp karıştırın. Erittiğiniz çikolatayı ilave edip, yağlanmış 20x22 cm çapında kek kalıbına dökün. Üzerine çekirdekleri çıkarılmış kirazları serpiştirip, önceden ısıtılmış 190 derece fırında kontrol ederek pişirin. Dilimleyip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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