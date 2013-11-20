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Sofra / Kekler / Kırmızı Meyve Soslu Pancake

Kırmızı Meyve Soslu Pancake

Kırmızı Meyve Soslu Pancake
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

2 çay bardağı süt

3 çay bardağı un

3 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı karbonat



Sosu için:

1 çay bardağı dondurulmuş dağ çileği

2 çay bardağı dondurulmuş frambuaz

1 çay bardağı dondurulmuş böğürtlen

1 çay bardağı toz şeker

Bir tutam tarçın

4 çorba kaşığı su

2 çorba kaşığı nişasta



Tavayı yağlamak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

1 Yumurtaları ve pudra şekerini derin bir kaba alıp, çırpın. Üzerine süt ve eritilmiş tereyağı ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı eleyip, karıştırın. Daha sonra yumurtalı karışımın içine ekleyip birlikte çırpın ve boza kıvamında bir karışım hazırlayın. Harcı kenara alıp, 30 dakika dinlendirin

.2 Diğer taraftan sos için tüm kırmızı meyveleri 5 dakika oda sıcaklığında beklettikten sonra bir tavaya alıp, kendi suyunda kaynamaya bırakın. Birkaç dakika sonra üzerine şeker ve tarçın ekleyip karıştırın. Nişastayı suyla açıp, sürekli karıştırarak meyvelerin üzerine dökün. Kıvam aldığında ocağı kapatıp, soğumaya bırakın.

3 Pancake'leri hazırlamak için tavayı çok az yağlayın. Bir kaşıkla yumurtalı karışımdan alarak, tavaya su bardağından biraz daha büyük olacak şekilde dökün. Her iki yüzünü de 2'şer dakika pişirin ve servis tabağına alın. Nane yaprakları ile süsledikten sonra kırmızı meyve sosuyla servis yapın.

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