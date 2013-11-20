Kırmızı Meyve Soslu Pancake

1 Yumurtaları ve pudra şekerini derin bir kaba alıp, çırpın. Üzerine süt ve eritilmiş tereyağı ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı eleyip, karıştırın. Daha sonra yumurtalı karışımın içine ekleyip birlikte çırpın ve boza kıvamında bir karışım hazırlayın. Harcı kenara alıp, 30 dakika dinlendirin

.2 Diğer taraftan sos için tüm kırmızı meyveleri 5 dakika oda sıcaklığında beklettikten sonra bir tavaya alıp, kendi suyunda kaynamaya bırakın. Birkaç dakika sonra üzerine şeker ve tarçın ekleyip karıştırın. Nişastayı suyla açıp, sürekli karıştırarak meyvelerin üzerine dökün. Kıvam aldığında ocağı kapatıp, soğumaya bırakın.

3 Pancake'leri hazırlamak için tavayı çok az yağlayın. Bir kaşıkla yumurtalı karışımdan alarak, tavaya su bardağından biraz daha büyük olacak şekilde dökün. Her iki yüzünü de 2'şer dakika pişirin ve servis tabağına alın. Nane yaprakları ile süsledikten sonra kırmızı meyve sosuyla servis yapın.