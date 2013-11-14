DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Klasik Victoria Keki

Klasik Victoria Keki

Klasik Victoria Keki
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:

3/4 su bardağı toz şeker

200 gram tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)

4 adet yumurta (çırpılmış)

1 su bardağı un

2 çorba kaşığı süt

1 paket kabartma tozu

İçine:

200 gram tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)

1 paket krem şanti

(3/4 su bardağı süt ile hazırlanmış)

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

350 gram çilek reçeli

YAPILIŞI

Fırınınız turbo ise 190, değilse 170 derecede ısıtın. İki tane 20 cm'lik kek kalıbını tereyağıyla
yağlayın ve içlerine yağlı kağıt serin. Tüm kek malzemesini, pürüzsüz, yumuşak bir karışım elde
edinceye kadar geniş bir kase içinde karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı yuvarlak iki kek kalıbı arasında bölüştürün. Kalıp içindeki karışımın yüzeyini bir spatula yardımıyla düzleştirin. Daha sonra kekiniz
altınımsı bir renk alıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Piştikten sonra tamamen soğumaya bırakın.
İç dolgusunu yapmak için, pürüzsüz ve kremsi bir hal alana kadar tereyağını çırpın, sonra yavaş yavaş
pudra şekeri de ekleyerek çırpmaya devam edin. 1 paket vanilyayı ekleyin. Krem şantiyi de içine
karıştırın. Karışımı keklerden birisinin üzerine yayın. Üstüne çilek reçelini de ekleyip, ikinci keki
sandviç yapar gibi üstüne koyun. Servisten önce biraz pudra şekeri serperek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu keki hava geçirmez bir kapta saklayın ve en geç 2 gün içinde tüketin. Dilerseniz hazır pandispanya ile de hazırlayabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN