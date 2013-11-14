Klasik Victoria Keki

yağlayın ve içlerine yağlı kağıt serin. Tüm kek malzemesini, pürüzsüz, yumuşak bir karışım elde

edinceye kadar geniş bir kase içinde karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı yuvarlak iki kek kalıbı arasında bölüştürün. Kalıp içindeki karışımın yüzeyini bir spatula yardımıyla düzleştirin. Daha sonra kekiniz

altınımsı bir renk alıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Piştikten sonra tamamen soğumaya bırakın.

İç dolgusunu yapmak için, pürüzsüz ve kremsi bir hal alana kadar tereyağını çırpın, sonra yavaş yavaş

pudra şekeri de ekleyerek çırpmaya devam edin. 1 paket vanilyayı ekleyin. Krem şantiyi de içine

karıştırın. Karışımı keklerden birisinin üzerine yayın. Üstüne çilek reçelini de ekleyip, ikinci keki

sandviç yapar gibi üstüne koyun. Servisten önce biraz pudra şekeri serperek servis yapın.

Fırınınız turbo ise 190, değilse 170 derecede ısıtın. İki tane 20 cm'lik kek kalıbını tereyağıyla