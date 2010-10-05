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Colalı Kek

Colalı Kek
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MALZEMELER

COLALI KEK:

3 yumurta

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı cola

125 gr margarin(oda sıcaklığında)

4 kaşık kakao

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

SOSU:

2 su bardağı kola

YAPILIŞI

YAPILIŞI:
Yumurta ve şekeri beyazlaşana dek çırpıyoruz.yağı ve kakaoyu ekleyip çırpıyoruz. en son un,kabartma tozu, vanilya ve kolayı ekleyip bir kez çırpıyoruz.yağlanmış kalıba dökerek 175 derecede pişiriyoruz.ılınınca üzerine 2 bardak kolayı yedirerek döküyoruz.dolapta soğutarak servis ediyoruz.

PÜF NOKTASI

Kola mutlaka oda sıcaklığında ve kapağı yeni açılmış olmalıdır. bu keki krema sürerek yaşpastayada dönüştürebilirsiniz.
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