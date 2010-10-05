Colalı Kek

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YAPILIŞI

YAPILIŞI:

Yumurta ve şekeri beyazlaşana dek çırpıyoruz.yağı ve kakaoyu ekleyip çırpıyoruz. en son un,kabartma tozu, vanilya ve kolayı ekleyip bir kez çırpıyoruz.yağlanmış kalıba dökerek 175 derecede pişiriyoruz.ılınınca üzerine 2 bardak kolayı yedirerek döküyoruz.dolapta soğutarak servis ediyoruz.