Colalı Kek

Üye Tarifi
MALZEMELER
COLALI KEK:
3 yumurta
1,5 su bardağı şeker
1 su bardağı cola
125 gr margarin(oda sıcaklığında)
4 kaşık kakao
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
SOSU:
2 su bardağı kola
YAPILIŞI
YAPILIŞI:
Yumurta ve şekeri beyazlaşana dek çırpıyoruz.yağı ve kakaoyu ekleyip çırpıyoruz. en son un,kabartma tozu, vanilya ve kolayı ekleyip bir kez çırpıyoruz.yağlanmış kalıba dökerek 175 derecede pişiriyoruz.ılınınca üzerine 2 bardak kolayı yedirerek döküyoruz.dolapta soğutarak servis ediyoruz.
PÜF NOKTASI
Kola mutlaka oda sıcaklığında ve kapağı yeni açılmış olmalıdır.
bu keki krema sürerek yaşpastayada dönüştürebilirsiniz.