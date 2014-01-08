Kolay Brownie

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurtaları ve toz şekeri çırpın. Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın. Karbonatın üzerine limon suyunu döküp köpürmesini sağlayın. Karbonatı unla birlikte kaptaki malzemelere ekleyip karıştırın. Kakaoyu da ekleyip malzemeler özleşene kadar karıştırın. En son cevizi ekleyip yağlanmış dikdörtgen kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içini çekene kadar, 25-30 dakika pişirin. Brownie sıcakken dilimleyerek servis tabağına alın ve dondurmayla birlikte servis yapın.