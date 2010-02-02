Kolay Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Jöleleri hazırlayın (püf noktasına dikkat!). Krem şantiyi 1 su bardağı süt ile mikserleyin. Krem şantiye hazırladığınız jöleli karışımı ve labne peynirini ekleyip çırpın. Bisküvileri robottan geçirip erimiş margarinle tekrar karıştırın. Karışımı kelepçeli kalıba yayın. Jöleli karışımı bisküvilerin üzerine yayıp buzdolabında 1 gece bekletin. Sos için vişne suyu, nişasta ve toz şekeri bir tencerede karıştırarak pişirin. Karışım kaynamaya başlayınca tencereyi ocaktan alıp çilek püresini ekleyip karıştırın. Ilındıktan sonra kelepçeli kalıptaki cheesecake'in üzerine yayın. Donması için buzdolabında 1-2 saat daha bekletin. Dilimleyerek servis yapın.