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Sofra / Kekler / Kolay Cheesecake

Kolay Cheesecake

Kolay Cheesecake
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket yulaflı bisküvi

125 gram eritilmiş margarin

Üzeri için:

2 paket limon jölesi

1 paket labne peyniri

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Sosu için:

2 su bardağı vişne suyu

2 çorba kaşığı buğday nişastası

3 su bardağı tozşeker

1 su bardağı çilek püresi

YAPILIŞI

Jöleleri hazırlayın (püf noktasına dikkat!). Krem şantiyi 1 su bardağı süt ile mikserleyin. Krem şantiye hazırladığınız jöleli karışımı ve labne peynirini ekleyip çırpın. Bisküvileri robottan geçirip erimiş margarinle tekrar karıştırın. Karışımı kelepçeli kalıba yayın. Jöleli karışımı bisküvilerin üzerine yayıp buzdolabında 1 gece bekletin. Sos için vişne suyu, nişasta ve toz şekeri bir tencerede karıştırarak pişirin. Karışım kaynamaya başlayınca tencereyi ocaktan alıp çilek püresini ekleyip karıştırın. Ilındıktan sonra kelepçeli kalıptaki cheesecake'in üzerine yayın. Donması için buzdolabında 1-2 saat daha bekletin. Dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Cheesecake’nin peynirli kremasının daha koyu kıvamlı olması için, jöleyi kutusunda yazan miktarından daha az su koyarak hazırlayın.
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