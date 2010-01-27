Kremalı Brownie

Sofra Tarifi

150 gram iri kıyılmış ceviz 3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata 125 gram tereyağı 2 çorba kaşığı nescafe 1 su bardağı toz şeker 1 paket vanilya 4 adet yumurta 2 su bardağı un 1 çay kaşığı kabartma tozu Bir tutam tuz Kreması için: 2 paket vanilyalı puding 6 su bardağı süt Üzeri için: 2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata 2 çorba kaşığı tereyağı Bir buçuk çorba kaşığı krema

YAPILIŞI

Çikolataları tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin. Nescafeyi 1 çorba kaşığı suda eritip üzerine ekleyin. Ilınınca toz şeker ve vanilyayı katıp karıştırın. Yumurtaları teker teker ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Tuzunu ekleyin, un ve kabartma tozu ilave edip karıştırın. Cevizi ekleyin. Karışımı, yağlı kağıtla kaplanmış 30x30 cm ebadındaki fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, arada kürdanla kontrol ederek (hamura batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Fırından alıp, soğumaya bırakın. Krema için pudingi sütle pişirin. Ocaktan alıp, karıştırarak soğutun. Soğuyunca brownie'nin üzerine yayın. Üzeri için çikolata, tereyağı ve kremayı benmari usulü eritip, brownie'nin üzerine yayın. Çikolata donunca, dilimleyerek servis yapın.