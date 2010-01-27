Kremalı Brownie

Sofra Tarifi
MALZEMELER
150 gram iri kıyılmış ceviz
3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata
125 gram tereyağı
2 çorba kaşığı nescafe
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
4 adet yumurta
2 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
Bir tutam tuz
Kreması için:
2 paket vanilyalı puding
6 su bardağı süt
Üzeri için:
2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata
2 çorba kaşığı tereyağı
Bir buçuk çorba kaşığı krema
YAPILIŞI
Çikolataları tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin. Nescafeyi 1 çorba kaşığı suda eritip üzerine ekleyin. Ilınınca toz şeker ve vanilyayı katıp karıştırın. Yumurtaları teker teker ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Tuzunu ekleyin, un ve kabartma tozu ilave edip karıştırın. Cevizi ekleyin. Karışımı, yağlı kağıtla kaplanmış 30x30 cm ebadındaki fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, arada kürdanla kontrol ederek (hamura batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Fırından alıp, soğumaya bırakın. Krema için pudingi sütle pişirin. Ocaktan alıp, karıştırarak soğutun. Soğuyunca brownie'nin üzerine yayın. Üzeri için çikolata, tereyağı ve kremayı benmari usulü eritip, brownie'nin üzerine yayın. Çikolata donunca, dilimleyerek servis yapın.