Kumkuatlı Cheesecake

1 Cheesecake tabanı için bisküvileri ufalayıp, toz şeker, süt ve tereyağı ile iyice karıştırın. Yuvarlak küçük boy kek kalıbına bastırarak yerleştirin. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

2 Dolgu için labne peynirini hafifçe çırpın. Vanilya ekleyip karıştırın. Yumurtaları teker teker ilave edip karıştırmaya devam edin. Sıra ile karıştırarak toz şeker, un, krema, 1 çorba kaşığı vişne reçeli ekleyin. Kumkuatları kıyıp ilave edin. Dolguyu cheesecake tabanının üzerine boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Kurutulmuş kumkuat ile süsleyip servis yapın.