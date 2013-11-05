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Sofra / Kekler / Kumkuatlı Cheesecake

Kumkuatlı Cheesecake

Kumkuatlı Cheesecake
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tabanı için:

2 paket kepekli bisküvi

Bir buçuk çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı süt

3 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı



Dolgu için:

Yarım su bardağı kurutulmuş kumkuat

400 gram labne peyniri

1 paket vanilya

3 adet yumurta

6 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı un

50 gram krema

1 çorba kaşığı vişne reçeli



Süslemek için:

Kurutulmuş kumkuat

YAPILIŞI

1 Cheesecake tabanı için bisküvileri ufalayıp, toz şeker, süt ve tereyağı ile iyice karıştırın. Yuvarlak küçük boy kek kalıbına bastırarak yerleştirin. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

2 Dolgu için labne peynirini hafifçe çırpın. Vanilya ekleyip karıştırın. Yumurtaları teker teker ilave edip karıştırmaya devam edin. Sıra ile karıştırarak toz şeker, un, krema, 1 çorba kaşığı vişne reçeli ekleyin. Kumkuatları kıyıp ilave edin. Dolguyu cheesecake tabanının üzerine boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Kurutulmuş kumkuat ile süsleyip servis yapın.

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