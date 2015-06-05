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Sofra / Kekler / Kuru Meyveli Cupcake

Kuru Meyveli Cupcake

Kuru Meyveli Cupcake
  • 12 Adet
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:

Yarım su bardağı kuru meyve

175 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta, 1 paket vanilya

Bir buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Krema için:

300 ml (1 kutu: 200 ml) krema

300 gram beyaz çikolata

Süslemek için: Kuru meyveler

YAPILIŞI

Tereyağı veya margarini toz şeker ile birlikte derin bir kapta kabarana kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ilave ederken, bir yandan da karıştırmaya devam edin. Un, vanilya ve kabartma tozunu eleyip, üzerine kuru meyveleri de ekledikten sonra yumurtalı karışıma ilave edin. Tüm malzemeyi hafifçe karıştırın ve kalıpların yarısı dolacak şekilde karışımı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin. Krema için kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtın ve çikolatayı ekleyip, eriyene kadar karıştırın. Soğuması için buzdolabında 1-2 saat bekletin ve mikserle 1-2 dakika çırpın. Sıkma torbasına doldurarak keklerin üzerine dilediğiniz şekilde sıkın. Kuru meyvelerle süsleyin.
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