Kuru Meyveli Kek

Kayısı ve inciri küp küp doğradıktan sonra 2-3 saat önceden ayrı kaselerde üzerilerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip kenara alın. Toz şeker ve margarini krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Üzerine yumurtaları ve sıvı yağı ekleyerek çırpmaya devam edin. Suda beklettiğiniz incir ve kayısıları, suları ile birlikte karışıma ekleyin. Dövülmüş ceviz, tarçın ve vanilyayı da katıp karıştırın. Kabartma tozunu unla karıştırıp harca katın. Hamuru yağlanmış unlanmış yuvarlak bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Sosu hazırlamak için, çikolata, krema ve tereyağını yapışmaz yüzeyli bir kaba alıp kısık ateşte eritin. Servis tabağına aldığınız kekin üzerine dökün. Küp doğradığınız kayısı ve incirleri cevizlerle karıştırıp kekin ortasına ve kenarlarına yerleştirin. Çubuk tarçınları da tabağın kenarına ilave ederek servis yapın.