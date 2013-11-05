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Sofra / Kekler / Kuru Meyveli Pasta

Kuru Meyveli Pasta

Kuru Meyveli Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 dilim kurutulmuş ananas

2 dilim kurutulmuş pomelo

1 çorba kaşığı kurutulmuş yaban mersini

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

3 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

5 çorba kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı süt



Krema içi:

2 çorba kaşığı nişasta

1 çorba kaşığı tepeleme un

3 su bardağı süt

8 çorba kaşığı toz şeker

2 adet yumurta sarısı

Üç buçuk çorba kaşığı margarin



Üzeri için:

1 paket krem şanti

Yarım su bardağı süt

Kurutulmuş ananas

pomelo ve yaban mersini

YAPILIŞI

1 Yumurtaları çırpıp, toz şeker, un, kakao, kabartma tozu, vanilya, buğday nişastası ve süt ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış orta boy kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek pişirin.

2 Krema için nişasta, un, süt, toz şeker ve yumurtayı karıştırarak pişirin. Margarin ekleyip, ocaktan alın.

3 Keki enlemesine iki eşit parçaya kesin. Arasına krema sürün. Kurutulmuş meyveleri suya batırıp çıkarın, kağıt havlu ile kurulayıp, kremanın üzerine yerleştirin. Üzerine kekin ikinci kısmını koyun. Tekrar krema ve meyve yerleştirin.

4 Üzeri için krem şantiyi sütle çırpıp, pastanın üzerine ve yanlarına sürün. Kurutulmuş meyve ile süsleyip servis yapın.

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