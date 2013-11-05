Kuru Meyveli Pasta

1 Yumurtaları çırpıp, toz şeker, un, kakao, kabartma tozu, vanilya, buğday nişastası ve süt ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış orta boy kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek pişirin.

2 Krema için nişasta, un, süt, toz şeker ve yumurtayı karıştırarak pişirin. Margarin ekleyip, ocaktan alın.

3 Keki enlemesine iki eşit parçaya kesin. Arasına krema sürün. Kurutulmuş meyveleri suya batırıp çıkarın, kağıt havlu ile kurulayıp, kremanın üzerine yerleştirin. Üzerine kekin ikinci kısmını koyun. Tekrar krema ve meyve yerleştirin.

4 Üzeri için krem şantiyi sütle çırpıp, pastanın üzerine ve yanlarına sürün. Kurutulmuş meyve ile süsleyip servis yapın.