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Sofra / Kekler / Kuru Üzümlü Kek

Kuru Üzümlü Kek

Kuru Üzümlü Kek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

Yarımşar su bardağı toz şeker ve sıvı yağ

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1'er su bardağı süt ve irmik

1 çorba kaşığı kuru üzüm

1'er paket kabartma tozu ve vanilya

Bir buçuk su bardağı un

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri çırpın. Sıvı yağ ve zeytinyağını ilave edip, tekrar çırpın. Süt ve irmiği
ekleyip, karıştırın. Kuru üzümü sıcak suda 10 dakika bekletin ve süzün. Hafif unladıktan sonra karışıma
katın. Kabartma tozu, vanilya ve un koyup, tüm malzemeyi iyice karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış baton kek
kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz kelepçeli veya ortası delik kek kalıbında da pişirebilirsiniz.
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