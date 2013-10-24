Kuru Üzümlü Kek

ekleyip, karıştırın. Kuru üzümü sıcak suda 10 dakika bekletin ve süzün. Hafif unladıktan sonra karışıma

katın. Kabartma tozu, vanilya ve un koyup, tüm malzemeyi iyice karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış baton kek

kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.

Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri çırpın. Sıvı yağ ve zeytinyağını ilave edip, tekrar çırpın. Süt ve irmiği