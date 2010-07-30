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Kuru Dut ve Üzümlü Kek

Kuru Dut ve Üzümlü Kek
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 45 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

2 su bardağı un

1 çorba kaşığı limon suyu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

2 çorba kaşığı çekirdeksiz

kuru üzüm

2 çorba kaşığı kuru dut

4-5 dilim doğranmış elma kurusu

1 paket vanilya

Üzerine: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Kuru üzüm, dut ve elma dilimlerini yıkayıp kurulayın. İyice kurumaları için bekletin. Yumurta ve toz şekeri koyu yoğurt kıvamı alana kadar çırpın. Limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilya ekleyip tekrar karıştırın. Elenmiş un ilave edip tahta kaşıkla karıştırın. Kalıbı yağlayıp unlayın. Meyve kurularını una bulayın. Kek hamurunun yarısını kalıba yayıp üzerine meyvelerin yarısını yayın. Meyvelerin üzerine kalan hamuru ve meyveleri yayıp hafifçe karıştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40- 45 dakika pişirin. Ilınınca kalıptan çıkartıp üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyerek servis yapın

PÜF NOKTASI

Kuru meyvelerin dibe çökmemesi için yıkandıktan sonra iyice kurutulması gerekir. Islak meyve, hamur içinde dibe çöker
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