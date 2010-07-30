Kuru Dut ve Üzümlü Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuru üzüm, dut ve elma dilimlerini yıkayıp kurulayın. İyice kurumaları için bekletin. Yumurta ve toz şekeri koyu yoğurt kıvamı alana kadar çırpın. Limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilya ekleyip tekrar karıştırın. Elenmiş un ilave edip tahta kaşıkla karıştırın. Kalıbı yağlayıp unlayın. Meyve kurularını una bulayın. Kek hamurunun yarısını kalıba yayıp üzerine meyvelerin yarısını yayın. Meyvelerin üzerine kalan hamuru ve meyveleri yayıp hafifçe karıştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40- 45 dakika pişirin. Ilınınca kalıptan çıkartıp üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyerek servis yapın