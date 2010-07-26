Kuru Meyveli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurtayı çırpın. Toz şeker ekleyip, çırpmaya devam edin. Süt ve sıvıyağ katıp, tekrar çırpın. Un, kabartma tozu ve tarçın ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırın. Elma kurusu ve kayısıyı küp şeklinde doğrayın. Kuru üzümü kekin dibine çökmemesi için 1 tatlı kaşığı unla karıştırın. Meyve kurularını da hamurun içine katın ve karıştırın. Hazırladığınız hamuru yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin. Ilındıktan sonra ters çevirip servis tabağına alın. Dilimleyerek servis yapın.