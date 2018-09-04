Kurufasulye Unlu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları mikserin orta devrinde köpük olana dek çırpın. Kabukları temizlenmiş avokado ve muzu püre haline getirin. Yumurtaları püreye ekleyin. Süt ilave edip karıştırın. Fındık, kabartma tozu ve kuru fasulye ununu ekleyip 2-3 dakika karıştırın. Yaban mersini ilave edip, dikkatlice harmanlayın. Karışımı pişirme kağıdı ile kaplanmış orta boy kelepçeli kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 50 dakika pişirin. Kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Ayrı bir yerde bal ve taze peyniri karıştırın. Kekin ortasına döküp, buzdolabına yerleştirin ve 10 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda dilimlenmiş kumkuat, yaban mersini ve nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.