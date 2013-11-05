Kurutulmuş Meyveli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri çırpın. Sıvı yağ ve süt ilave edip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, vanilya ve karışık kurutulmuş meyve ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış orta boy kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kontrol ederek pişirin. 5 dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis yapın.