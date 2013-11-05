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Sofra / Kekler / Kurutulmuş Meyveli Kek

Kurutulmuş Meyveli Kek

Kurutulmuş Meyveli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı karışık kurutulmuş meyve

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

5 kahve fincanı un

1'er paket kabartma tozu ve vanilya

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri çırpın. Sıvı yağ ve süt ilave edip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, vanilya ve karışık kurutulmuş meyve ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış orta boy kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kontrol ederek pişirin. 5 dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis yapın.
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