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Kuruyemişli Kek

Kuruyemişli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

15-20 adet kuru kayısı

80 gram tereyağı

1 su bardağı su

1'er çay bardağı badem ve ceviz içi

Yarım çay bardağı kuru üzüm

1 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un



Sos için:

1 çorba kaşığı pirinç unu

2 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

Bir tutam kırmızı gıda boyası

YAPILIŞI

Kayısıları dörde bölüp tereyağı ve suyla birlikte tencereye alın. Badem, ceviz içi ve kuru üzümleri ekleyip kayısılar yumuşayana kadar pişirin. Diğer tarafta yumurtayı toz şeker ile çırpın. Zeytinyağını ekleyin. Unu ve kabartma tozunu ilave edip, kaşıkla iyice karıştırın. Pişen kayısılı karışımı kek harcına ekleyip karıştırın ve yağlanmış kalıba dökün. İlk 15 dakika, önceden ısıtılmış 170 derece fırında, sonra da iyice kabarana dek, ısıyı düşürüp, 140 derecede pişirin. Bu arada sosu için pirinç unu, toz şeker ve sütü, muhallebi kıvamı alana dek pişirin. Sosu ocaktan alıp vanilyayı ve gıda boyasını ilave edin. Fırından aldığınız kekin üzerine sosu gezdirip dilimleyerek servis yapın.

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