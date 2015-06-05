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Sofra / Kekler / Kuş üzümlü Cupcake

Kuş üzümlü Cupcake

Kuş üzümlü Cupcake
  • 13 Adet
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:

Yarım su bardağı kuş üzümü

2 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı süt

Krema için:

Yarım su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı nişasta

Bir buçuk su bardağı süt

100 ml (1 kutu: 200 ml)

soğuk krema

50 gram krem şanti

Butter cream üzümler için:

50 gram oda sıcaklığında

tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1-2 çorba kaşığı süt

Bir tutam gıda boyası

YAPILIŞI

Derin bir kaba aldığınız yumurta ve toz şekeri mikserin yüksek devrinde 2-3 dakika çırpın. Ayrı bir kaba un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyin. Kuş üzümünü ilave edin ve tüm malzemeyi karıştırın. Yumurtalı karışıma unlu karışımı ve sütü ilave ederek hafifçe karıştırın. Kalıpların yarısı dolacak şekilde karışımı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin ve soğutun. Krema için toz şeker, nişasta ve sütü bir tencereye alıp, ocağa oturtun. Muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin ve soğuması için buzdolabında en az 2 saat bekletin. Krema ve krem şantiyi ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Sıkma torbasına doldurun ve keklerin üzerine şekil vererek sıkın. Butter cream üzümler için derin bir kapta tereyağı ve pudra şekerini mikserin yüksek devrinde kabarana kadar çırpın. Sütü ilave ederek çırpmaya devam edin. Gıda boyası katın ve kremanın üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin.
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