Kuş üzümlü Cupcake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kaba aldığınız yumurta ve toz şekeri mikserin yüksek devrinde 2-3 dakika çırpın. Ayrı bir kaba un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyin. Kuş üzümünü ilave edin ve tüm malzemeyi karıştırın. Yumurtalı karışıma unlu karışımı ve sütü ilave ederek hafifçe karıştırın. Kalıpların yarısı dolacak şekilde karışımı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin ve soğutun. Krema için toz şeker, nişasta ve sütü bir tencereye alıp, ocağa oturtun. Muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin ve soğuması için buzdolabında en az 2 saat bekletin. Krema ve krem şantiyi ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Sıkma torbasına doldurun ve keklerin üzerine şekil vererek sıkın. Butter cream üzümler için derin bir kapta tereyağı ve pudra şekerini mikserin yüksek devrinde kabarana kadar çırpın. Sütü ilave ederek çırpmaya devam edin. Gıda boyası katın ve kremanın üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin.