Limon Soslu Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Kek harcı için:
1 su bardağı tozşeker
4 adet yumurta
Yarım su bardağı sıvıyağ
Yarım su bardağı yoğurt
1 paket vanilya
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
Sosu için:
1 adet limonun suyu
2 çorba kaşığı tepeleme pudra şekeri
YAPILIŞI
Toz şeker ve yumurtaları 3-4 dakika çırpın. Üzerine sıvıyağ ve yoğurdu ekleyip, çırpmaya devam edin. Vanilya ve unu da ekleyip, tekrar çırpın. Çırpmaya son verip, kabartma tozunu ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave ederek tahta kaşıkla karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına harcı boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 35-40 dakika kadar pişirin. Sosu için, limon suyunu ve pudra şekerini karıştırın. Keki fırından çıkarıp, üzerine sosu gezdirin ve servis yapın.