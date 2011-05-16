DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Limon Soslu Kek

Limon Soslu Kek

Limon Soslu Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek harcı için:

1 su bardağı tozşeker

4 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 paket vanilya

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu



Sosu için:

1 adet limonun suyu

2 çorba kaşığı tepeleme pudra şekeri

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtaları 3-4 dakika çırpın. Üzerine sıvıyağ ve yoğurdu ekleyip, çırpmaya devam edin. Vanilya ve unu da ekleyip, tekrar çırpın. Çırpmaya son verip, kabartma tozunu ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave ederek tahta kaşıkla karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına harcı boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 35-40 dakika kadar pişirin. Sosu için, limon suyunu ve pudra şekerini karıştırın. Keki fırından çıkarıp, üzerine sosu gezdirin ve servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN