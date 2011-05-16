Limon Soslu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtaları 3-4 dakika çırpın. Üzerine sıvıyağ ve yoğurdu ekleyip, çırpmaya devam edin. Vanilya ve unu da ekleyip, tekrar çırpın. Çırpmaya son verip, kabartma tozunu ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave ederek tahta kaşıkla karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına harcı boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 35-40 dakika kadar pişirin. Sosu için, limon suyunu ve pudra şekerini karıştırın. Keki fırından çıkarıp, üzerine sosu gezdirin ve servis yapın.