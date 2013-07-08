Limonlu & Hindistancevizli Cupcake

1. Fırınınızı önceden 180°C'ye ayarlayın ve ısıtın.

2. Muffin kalıplarına, kağıt cupcake kaplarını ekleyerek hazırlayın.

3. Un,hamur kabartma Tozu ve Karbonatı eleyerek bir karıştırma kabına aktarın. Toz zencefil ve hindistan cevizini de ekleyerek kuru karışımı harmanlayın.

4. Başka bir kapta pudra şekeri ve tereyağını çırpıp, üzerine teker teker yumurtaları ekleyip köpüklenene kadar çırpmaya devam edin.

5. Limonun kabuğunu rendeleyip, soyun. İkiye kesip, çekirdeklerini temizledikten sonra, rondoda çekin.

6. Limonlu karışımı ve rendesini, yumurtalı karışıma bir spatula yardımıyla ilave edin. Süt kremasını da ekleyerek spatula ile yavaşça karıştırıp yedirin.

7. En son olarak içerisine, kuru karışımı da ekleyip spatula yardımıyla karıştırın.

8. Kek hamurunu, hazırladığınız cupcake kağıtlarının içerisine 2/3'ünü dolduracak şekilde aktarın.

9. Önceden 180°C ısıttığınız fırında 22-24 dakika pişirin. Çıkartıp soğumaya bırakın.

10. Kreması için, Vanilyalı Pudingi 2 su bardağı süt ile pişirin ve ılıtın.

11. Pudingi, toz krem şanti ile çırparak cupcake kremasını hazırlayın.

12. Sıkma torbası ve sıkma uçları yardımıyla, soğuyan keklerin üzerine uygulayın.*

13. Hindistan cevizi serpiştirerek soğuk servis edin.