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Sofra / Kekler / Limonlu Kek

Limonlu Kek

Limonlu Kek
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım su bardağı limon suyu

5 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

İki buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Akları tuz ile birlikte mikserde çırparak kar haline getirin. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip,yeniden çırpın. Ayrı bir yerde sarıları da mikserde çırpıp kalan 1 su bardağı tozş şekerle yeniden çırpın. Ak ve sarıları karıştırın. Mikserin hızını azaltıp, kalan malzemeyi ekleyin. Yağlanmış kek kalıbın alıp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Dilimleyip servis yapın.
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