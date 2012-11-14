Limonlu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Akları tuz ile birlikte mikserde çırparak kar haline getirin. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip,yeniden çırpın. Ayrı bir yerde sarıları da mikserde çırpıp kalan 1 su bardağı tozş şekerle yeniden çırpın. Ak ve sarıları karıştırın. Mikserin hızını azaltıp, kalan malzemeyi ekleyin. Yağlanmış kek kalıbın alıp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Dilimleyip servis yapın.